Премиерът Румен Радев връчи националното знаме на олимпийските отбори по природни науки за 2026 г.

Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за 2026 г. на официална церемония в Министерския съвет.

В приветствието си Радев отбеляза, че потенциалът на всяка държава се измерва с наличието на млади, умни и устремени хора като тях.

Българските национални отбори ще представят страната ни на основните международни олимпиади по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия и астрофизика, география и изкуствен интелект. Първата олимпиада е на 4 юли.

Елена Маринова, зам.-председател на УС на "Сдружение на олимпийските отбори по природни науки": "Вашите успехи вече се разказват далеч извън пределите на България. Те са символ на доверие, увереност и стремеж към знание. На международната сцена вие представяте достойно нашата страна и показвате най-доброто от българския талант."

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА, БНТ