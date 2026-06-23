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Премиерът Румен Радев връчи националното знаме на олимпийските отбори по природни науки за 2026 г.

Цанка Николова от Цанка Николова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за 2026 г. на официална церемония в Министерския съвет.

В приветствието си Радев отбеляза, че потенциалът на всяка държава се измерва с наличието на млади, умни и устремени хора като тях.

Българските национални отбори ще представят страната ни на основните международни олимпиади по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия и астрофизика, география и изкуствен интелект. Първата олимпиада е на 4 юли.

Елена Маринова, зам.-председател на УС на "Сдружение на олимпийските отбори по природни науки": "Вашите успехи вече се разказват далеч извън пределите на България. Те са символ на доверие, увереност и стремеж към знание. На международната сцена вие представяте достойно нашата страна и показвате най-доброто от българския талант."

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА, БНТ

Румен Радев, министър-председател: "Вие доказвате че талантът трудът и постоянностяото носят постижения. Аз не се съмнявам, че вие ще давате максимума от себе си и вие ще показвате винаги най доброто от себе си и от България."

#отбори по природни науки #Връчване на знаме #премиерът Румен Радев

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