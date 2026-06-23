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Общество
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Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
14:03, 23.06.2026
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
12:24, 23.06.2026
Чете се за: 04:35 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
12:09, 23.06.2026
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
09:47, 23.06.2026
Чете се за: 05:45 мин.
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Спортни новини 23.06.2026 г., 12:25 ч.
от
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12:25, 23.06.2026
Спорт
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12:22, 23.06.2026
Има жертви на рекордно високите температури във Франция
12:18, 23.06.2026
Колумбия търси успех над ДР Конго след победата над Узбекистан
12:17, 23.06.2026
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от...
12:13, 23.06.2026
Роботът Робърт откри Webit 2026
11:59, 23.06.2026
Панама и Хърватия се изправят един срещу друг в търсене на първи...
11:43, 23.06.2026
Вашингтон временно разреши продажбата на ирански петрол, размрази...
11:30, 23.06.2026
Прокуратурата във Варна разследва пет досъдебни производства по...
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#спортни новини
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09:53, 22.06.2026
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Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за осигуровките на държавните служители
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