Вашингтон временно разреши продажбата на ирански петрол, размрази активи на Техеран за 12 млрд. долара

Разминавания по някои теми, но оптимизъм за хода на преговорите - така накратко протече първият кръг от преговорите между Съединените щати и Иран.

От Техеран отрекоха, че ще допуснат инспектори от Международната агенция за атомна енергия на своя територия.

Часове по-рано, за първи път от десетилетия, Вашингтон разреши, макар и временно, продажбата на ирански петрол за американския пазар. Доналд Тръмп подчерта, че има условие за какво да бъдат използвани парите от продажбите.

Съединените щати са се съгласили да размразят ирански активи в чужбина на стойност 12 млрд. долара - това заявиха от Техеран часове след като стана ясно и че в следващите два месеца Иран ще има право да продава петрол на Вашингтон.

В типичния си стил, Доналд Тръмп не се въздържа от гръмки изказвания - по думите му, само за ден през Ормузкия проток е преминал повече петрол от всякога. Попитан за размразените санкции, американският лидер имаше план за това как иранската страна да използва средствата от продажба на черно злато.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Тези пари ще влязат в нашата страна. Ще купуват храни, от които и без това отчаяно се нуждаят. Имат 91 млн. души, които гладуват. С парите, които ще им освободим, ще купуват от нашите фермери."

От Техеран побързаха да отговорят, че няма подобна уговорка с американската страна. Като "успешни" бяха определени преговорите в Швейцария от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

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Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Ормузкият проток не просто ще бъде отворен, но и ще остане свободен за корабоплаване. Вече преминаха около 15 млн. барела петрол, което веднага доведе до понижаване на цените. Другото важно нещо, което обсъдихме, е регионално примирие, за да се справим с неизбежните бъдещи конфликти. Иран ще позволи инспекции на ядрените им съоръжения за първи път от много време."

От иранска страна потвърдиха напредъка относно Ормузкия проток, но отново подчертаха, че той ще бъде под техен контрол. Ислямската република отрече, че е дала зелена светлина за пристигането на инспектори от МААЕ. За последно ядрените съоръжения на Техеран бяха проверени през 2015-а, когато Барак Обама сключи Ядрената сделка с Иран.

Главният преговарящ от иранска страна - Мохамед Галибаф също беше оптимист след края на преговорите.

Мохамед Галибаф, председател на иранския парламент: "Постигнахме огромен напредък, особено по въпросите за Ормузкия проток, за Ливан, отмяната на петролните санкции и размразяването на активите ни. Забелязах, че има хора, които смятат, че е по-добре да решават проблемите на бойното поле, а не чрез дипломация. Това е огромна грешка."

"Нямаме доверие на американците и това е прагматичният и разумен подход от наша страна" - така Галибаф описа отношенията между Вашингтон и Техеран.

Според него Израел продължава с опитите да саботира мирния процес в Близкия изток. Позицията на Тел Авив остава непроменена - израелската армия ще остане в буферната зона в Ливан и при необходимост ще поднови ударите си срещу шиитската групировка Хизбула.