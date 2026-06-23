Факлоносците предадоха олимпийската факла на председателя на БОК Весела Лечева

Факлоносците предадоха тази сутрин олимпийската факла на председателя на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева. Традиционното бягане в чест на Олимпийския ден – 23-и юни стартира от Националната спортна академия (НСА), а малко след 10:30 часа бегачите стигнаха до Националния стадион „Васил Левски“, където ги очакваше Лечева, заедно с треньори, деятели, спортни ръководители от различни федерации, членове на БОК.

Преди да стигнат финалната си точка факлоносците преминаха през парка на бул. „Драган Цанков“, Факултета по обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА на ул. „Гургулят“, Министерството на младежта и спорта.

„Обещавам да пазя огъня, така както са го съхранявали предците ни вече век“, каза Лечева на факлоносците.

Тя ги поздрави за Олимпийския ден и подчерта, че олимпийският дух е много повече от медали и постижения.

„Днешният олимпийски ден се провежда под мотото – Нека се движим. Движението е важно не само за физическото състояние, но и за духа, самочувствието, волята да продължиш напред и да се изправиш дори, когато си паднал. Важно е да направим първата крачка и днес имаме тази възможност. Спортът не е само медали. Той е образование, възпитание и възможност да успееш. Ценностите, които възпитава спортът, остават за цял живот“, каза още Лечева.

По-късно през деня председателят на БОК ще е в Троян, където в празника ще участва бронзовата медалистка от Милано – Кортина Лора Христова заедно с цялата спортна общественост на града.

Вижте репортаж от събитието във видеото.