При здравословен проблем по време на почивка: Колко струват лекарските услуги по морето?

Лятната почивка край морето може да излезе солено не само заради нощувките и заведенията, но и при нужда от лекар.

Когато здравословен проблем прекъсне ваканцията, туристите често трябва бързо да изберат къде да потърсят помощ. Трудно е обаче, когато в Слънчев бряг масово кабинетите работят без договори със Здравната каса. Колко може да ни струва медицинската помощ в курорта?

В най-големия летен курорт у нас – Слънчев бряг, има 10 медицински центъра, но всички те не работят със Здравната каса.

Джени, турист от Великобритания: "Сега точно отивам на зъболекар, понеже имам проблем със зъбите. Ще ми струва 500 евро процедурата, понеже кабинетът е частен."

Опитваме да получим информация на място за цените на медицинската помощ в Слънчев бряг. В три медицински центъра получаваме отказ.

"Няма я шефката, след 4.00 часа чак."

На рецепцията откриваме ценоразпис – първичен преглед струва 65 евро, при специалист цената е 95 евро. Ако пък е през нощта, тогава сумата скача на 125 евро.

Ирина, турист: "Вървях по улицата и паднах. Гипсирането тук струва 95 евро."

Ирина не е заплащала за медицинската услуга, понеже има здравна застраховка, като повечето чужденци, които са на почивка в Слънчев бряг, понеже частните медицински центрове не работят със Здравната каса, но приемат застраховки.

Людмила, турист: "Със съпругът ми плащаме по 50 евро застраховка на месец. Той се разболя тежко. Имаше възпаление на белите дробове, а застраховката покри всичко — лечението, изследванията, които му правиха, при това неведнъж, снимка, рентген, системи му поставяха."

А застраховките на чужденците са привлекли много общопрактикуващи лекари от вътрешността на страната да работят сезонно по морето.

д-р Пламен Панайотов, зам.-председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас: "Особено е характерно за курорти като Слънчев бряг, Златни пясъци. Там доминират чуждестранните туристи и тези кабинети работят по-често не като лични лекари, а като лекари на частна практика, тъй като всички чуждестранни туристи имат здравна застраховка и там по-лесно се работи, през здравната застраховка се получава заплащане за лекарския труд по цени, различни от тези на Здравната каса."

Какви са обаче цените сякаш се пази в тайна. Опитваме да разберем по телефона от произволен медицински център в Слънчев бряг, като се представяме за наемодатели на чужденци, които имат нужда от преглед, но се интересуват от цените.

"Не, в сайта не можете да ги видите, защото работим с различни компании на различни цени. И те не са на едни цени, така че няма как да ги публикуваме, защото от друга страна конкуренцията веднага вижда твоите цени и така. Ако реши можем да изпратим кола да я вземе и така."

За българските туристи най-евтина, а дори и безплатна може да медицинската помощ в държавната болница в Бургас.

д-р Нигохос Топузян, управител на Медицински център "Свети Николай Чудотворец": "През туристическия летен сезон доста граждани идват, работата се увеличава значително. В нашия медицински център на УМБАЛ -Бургас имаме разкрит такъв дежурен кабинет, който покрива неотложните случаи. Медицинската помощ, когато е спешна, тя е приоритетна на спешните отделения напълно безплатно, но в останалите случаи общопрактикуващите лекари имат такава възможност да извършват прегледи на лица, които не са от региона."

Ако туристът е здравноосигурен, само с лична карта може да посети който и да е личен лекар с договор към Здравната каса. Но това пък създава проблем на местните медици, които и през лятото трябва да преглеждат своите пациенти.

д-р Пламен Панайотов, зам.-председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас: "Вие знаете, че един град, който е примерно с 5 хил. души става 55 хил. Няма как да прегледаме всички пациенти. Затова само спешните, неотложните, можем да им обръщаме внимание. Понякога пациентите изискват да им се направят и много допълнителни изследвания. Трябва да подчертаем, че тези изследване са по преценка на лекаря, а не по преценка на пациента."

Така при лекар в Бургас, ако имаме платени осигуровки, заплащаме само потребителска такса от 1,48 евро, докато в Слънчев бряг със или без осигуровки цената е 65 евро.