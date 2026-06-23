Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на жп гара Стара Загора остава критично

Двама 17-годишни младежи са в тежко състояние, след като са били поразени от електрическа дъга в района на жп гарата в Стара Загора. Инцидентът е станал на 19 юни около 21.00 часа. Трети техен приятел е подал сигнала за случилото се. Пострадалите са настанени в клиниката по изгаряния в Пловдив, като състоянието им остава критично. По данни на железопътните власти тримата младежи са се качили върху спрян товарен вагон. Двамата пострадали са нарушили минималното безопасно разстояние до контактната мрежа и са попаднали под въздействието на волтова дъга. Ръководителят направление „Безопасност на превозите“ към НКЖИ инж. Емил Симеонов обясни, че опасността е много по-голяма, отколкото повечето хора предполагат.

инж. Емил Симеонов, направление „Безопасност на превозите“ към НКЖИ: „На 19 юни около 21.00 часа двама младежи се качват на товарен вагон, предназначен за превоз на зърно по технологична стълба и навлизат в опасната зона на контактната мрежа, която е два метра. Не е необходимо човек да докосне проводника. Достатъчно е да наруши това изолационно разстояние, за да се образува волтова дъга и да попадне под напрежение. Възниква електрически ток с изключително висока температура – до около 6000 градуса, а въздухът буквално се превръща в плазма.“

Според него контактната мрежа често изглежда безобидна, защото няма видими признаци за опасност.

„На пръв поглед няма светлина, няма шум, няма нищо, което да предупреждава хората. Но това са 25 000 волта. По тази мрежа се захранват влакове с десетки вагони. Напрежението е толкова високо, че опасната зона е два метра. Дори човек да пълзи по покрива на вагона, пак нарушава това разстояние и рискът да бъде поразен е огромен.“

По думите на инж. Симеонов върху вагоните са поставени ясни предупреждения за опасност.

„На всеки вагон има предупредителни табели, които информират, че качването върху него е опасно за живота и здравето. На конкретния вагон също има такива обозначения, включително на самата стълба, по която са се качили младежите. Това са 17-годишни момчета, които би трябвало да осъзнават риска.“

Той уточни, че стълбите по вагоните са предназначени единствено за служители, които извършват технологични дейности. От НКЖИ отчитат тревожна статистика за подобни случаи.

инж. Емил Симеонов, направление „Безопасност на превозите“ към НКЖИ: „През последните три години имаме девет подобни инцидента. Само през 2024 година са регистрирани четири случая, при които трима души са загинали, а един е пострадал тежко. През 2025 година има един смъртен случай. От началото на 2026 година това вече е четвъртият инцидент, при който има петима ранени. Почти всички подобни случаи завършват с тежки наранявания или фатален изход.“

Инж. Симеонов отправи призив към младите хора и техните родители да бъдат особено внимателни около железопътната инфраструктура.

„Контактната мрежа и железопътните съоръжения крият огромни рискове. Не бива хора, които не са обучени и не познават опасностите, да се качват върху вагони, локомотиви или да навлизат в железопътните зони. Призовавам родители, учители и цялото общество да говорят с децата за тези опасности.“

По случая е образувано разследване, което трябва да установи всички обстоятелства около инцидента. Разследващите ще проверят дали са налице нарушения и дали някой носи отговорност за случилото се.

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