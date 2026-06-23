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Евтаназирани са всички животни от фермата в Първомай, в която беше установено огнище на шарка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 03:10 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Огнище на шарка по дребните преживни животни установи Българската агенция по безопасност на храните в Първомай.

Болестта е констатирана в малка ферма, с 30 животни, като те не са били предназначени за търговия, а за лична консумация, каза директорът на Областната дирекция за безопасност на храните - Пловдив д-р Михаил Кръстев.

д-р Михаил Кръстев, директор на ОДБХ - Пловдив: "Сигнала получихме в събота, на 20-ти вечерта, късничко, като веднага взехме мерки. На следващия ден, рано сутрината, са взети проби, транспортирани са до София, изследвани са, съответно има положителен резултат. В понеделник, вече на 22-и, животните са хуманно евтаназирани и са уничтожени под официален надзор, както следва по регламент."

Вече има и 5-километрова предпазна зона, която обхваща почти всички населени места в община Първомай.

д-р Михаил Кръстев, директор на ОДБХ - Пловдив: "Мерките, които се предвиждат, са ограничение на движението на дребни преживни, наблюдение върху превозните средства, които закупуват млякото, съответно засилване биосигурността във всички ферми на територията, не само в 5-километровата, но и в 15-километровата зона, като засилването има за цел да предотвратим съответното разпространение на вируса. Действали сме светкавично, пак именно с тази идея да се спре разпространението на заболяването и да се спаси сектора."

В този случай стопанинът няма да получи обезщетение, защото част от животните се водят неидентифицирани, уточни д-р Кръстев. Той отново повтори и препоръките към собствениците са животни в случай, че констатират проблем в стадата си:

д-р Михаил Кръстев, директор на ОДБХ - Пловдив: "Препоръките са да поддържат връзка стопаните с ветеринарните лекари на място или съответно централизираните официални лекари, но също така да се спазва биосигурността, да се извършват редовни дезинфекции, да се изключи контактът между стадата и да не излизат на паша към момента, понеже средата е наситена с вирус, който е устойчив и е много опасно животните да излизат из зона обектите."

Миналата година, през летния сезон, в Пловдивска област са били констатирани 140 огнища на шарка, което е довело до умъртвяването на хиляди овце. От Областната дирекция се надяват след взетите тогава мерки да не се стигне отново до подобна ситуация. Освен стопаните и фермите, под постоянен контрол са и пазарите, а на всеки подаден сигнал се реагира своевременно.

Това е първото огнище за последните 5 месеца в Пловдивска област.

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева

#шарка по дребните преживни животни #първомай #мерки

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