Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат четири законопроекта, внесени от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната", свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане.

Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно, за осем години, държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%.

От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка.

Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на министерството на финансите.