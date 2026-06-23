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Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет

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тристранката обсъжда извънредно бюджета нзок доо държавния бюджет

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат четири законопроекта, внесени от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната", свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане.

Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно, за осем години, държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%.

От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка.

Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на министерството на финансите.

#държавни служители #осигуровки #Национален съвет за тристранно сътрудничество #заседание #новини в Метрото

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