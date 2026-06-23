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Слънчево време на изток, с валежи и гръмотевични бури на запад

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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В сутрешните часове над Северозападна България, след обяд - в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 34°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Със слаб северен вятър ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

През следващите три дни преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има валежи, възможни са и гръмотевици. Вятърът ще е слаб, а температурите бавно ще се повишават и в събота максималните ще бъдат между 28° и 33°.

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