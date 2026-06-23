Париж - източник на футболни таланти

Очевидно във Франция се развиват много таланти. Страната е един от най-добрите производителите на футболисти в света, особено Ил дьо Франс. Като работиш от млада възраст, когато играеш като млад футболист в Париж, виждаш системата и си казваш, че ще е много трудно да се успее като професионалист.

Париж и околностите му са източник на таланти, а околностите и регионът се характеризира с манталитета на трудолюбиви хора. Затова не е изненадващо, че в състава на Франция има 12 души и честно казано, това е доста хубаво.

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