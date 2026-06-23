Треска за артикули на Мондиал 2026

Не само головете и звездите на терена привличат вниманието на феновете по време на световното първенство по футбол. Истинска треска има и около закупуването на официалните екипи на играчите, както и талисманите, и всички артикули около Мондиал 2026.

За много привърженици покупката фланелка е много повече от сувенир. Тя е начин да покажат подкрепата си към любимия отбор и да запазят спомен от голямото футболно събитие в света. Някои фенове чакат с часове пред официалните магазини, а популярни модели се изчерпват за дни.

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