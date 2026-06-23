Историята на "Филаделфия Стейдиъм"

“Филаделфия Стейдиъм“ е домът на отбора по американски футбол – Филаделфия Ийгълс, а местните фенове го наричат просто Линкълн. Славата му е свързана с не само със спорта, но и с една от най-шумните и страстни публики в САЩ. Любопитното е, че въпреки че е построен за американски футбол, първото голямо спортно събитие на стадиона е футболен мач.

През 2003 година на него излизат Манчестър Юнайтед и Барселона. Символично начало за арена, която повече от две десетилетия по-късно ще приеме най-големият футболен турнир в света. Стадионът е известен и като един от най-екологичните в Северна Америка. На покривите са му разположени хиляди соларни панели, а в комплекса работят и вятърни турбини. Така част от енергията, необходима за произвеждането на събитията, се произвежда на място.

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