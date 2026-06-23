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Жертви на рекордно високите температури във Франция

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Европа продължава да гори в екстремна жега. 18 са вече жертвите на опасните горещини във Франция, сред тях две деца, оставени в семейната кола. 13 души загинаха от удавяне. Днес се очакват рекордните за Великобритания 35 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на събития на открито, нарушен транспорт и затваряне на училища.

Атомна електроцентрала във Франция беше спряна късно снощи поради „екологични ограничения“, свързани с горещата вълна. Централата Голфеш използва вода от река Гарона за охлаждане, но температурата на водата стигна 28 градуса. Това създава риск за флората и фауната. Във Франция бяха счупени абсолютни рекорди, като например в Рен бяха измерени 40,6° градуса, в Бордо с 41,9°C. Национален рекорд беше поставен в Шатомейан с 43,3° градуса.

Роза Нзаба, жителка на Рен, Франция: „В момента се чувствам сякаш сме в Африка. Това е Африка – не сме в Европа. Земята се завъртя в другата посока – така че сега наистина сме в Африка.“

Във Великобритания днес се очакват рекордните за страната 35 градуса. Малко над 35 градуса са били отчетени през 1976 г. Жегата ще се засилва до средата на седмицата, като потенциално ще достигне 40°C. Метеорологичната служба издаде рядък червен код за екстремни горещини за сряда и четвъртък.

В испанската столица температурата стигна 45 градуса. В по-голямата част на страната жегата надвиши 40 градуса.

Владимир Йепес, жител на Севиля, Испания: „Нося леки дрехи и продължавам да пия течности, да се хидратирам, защото е непоносимо. Дори когато не сме на слънце, температурата се повишава. Трябва да се грижим за здравето си, това е много важно.“

40 градуса предвиждат в Германия и Италия. Учените свързват екстремната жега с глобалното затопляне, причинено от емисиите на парникови газове.

#екстремни жеги #жертви #Франция

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