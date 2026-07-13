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Предстои затопляне, до събота без опасни жеги

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Снимка: БТА/Архив
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В близките дни температурите у нас ще се повишават и в повечето райони от страната ще бъде горещо, но ще има и райони с валежи и гръмотевична дейност, с изключение на четвъртък – главно в източните райони.

И в близките часове там на места ще има валежи, по-интензивни в Североизточна България, но през нощта облачността навсякъде ще намалее и утре ще бъде предимно слънчево. Ще бъде по-малко ветровито, с умерен северозападен вятър, а температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28° и 34°.

Изолирани следобедни превалявания ще има в източните и планинските райони. Температурите и там ще се повишат, а максималните в курортите ще бъдат от 15° до 19°. Вятърът ще е умерен от север-северозапад.

За разлика от днес, утре по Черноморието ще има повече слънчеви часове и ще бъде с около градус по-топло. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, с височина на вълните до около метър, а температурата на морската вода е между 21° и 24°.

Повишение на температурите предстои утре и навсякъде на Балканите. В по-голямата част от полуострова през целия ден ще бъде слънчево.

Безоблачно ще се задържи и в повечето райони от Западна и Централна Европа. Опасно горещо ще бъде за пореден ден във Франция, Испания и Италия. Необичайно високи ще бъдат температурите утре на Британските острови и на Скандинавския полуостров.

След временното захлаждане затопляне предстои и у нас, но до събота екстремно високи температури не се очакват. Ще има и слънчеви часове, но и следобедни валежи и гръмотевици през повечето дни – главно в източните и планинските райони.

На повече места в цялата страна ще вали в четвъртък, когато предстои слабо и временно понижение на максималните температури.

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