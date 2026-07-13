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България се прости с космонавта Александър Александров

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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България изпрати в последния му път космонавта Александър Александров. Поклонението беше в Централния военен клуб. Много негови приятели, колеги и общественици дойдоха, за да кажат последно сбогом по пътя му към звездите.

„Космическият кораб „Союз ТМ-5“ в състава на международния космически екипаж съм готов и ще приложа всички сили, знания и опит за достойно изпълнение на възложените ми задачи.“ С тези думи на 7 юни 1988 г. Александър Александров се отправя към звездите, за да стане вторият български космонавт.

Дубльорът му Красимир Стоянов си спомня, че часове преди старта не са знаели кой от двамата ще изпълни полета.

Красимир Стоянов, дубльор на Александър Александров: „Единственото нещо, което направих, след като обявиха първия екипаж, аз с голяма радост го поздравих и му пожелах успешен полет и успешно завръщане на Земята.“

Веселина Симеонова е била част от българската група, допусната до Байконур.

Веселина Симеонова: „Направихме чисто по български изпращането – малко котленце, със здравец и червен конец.“

След 10 дни в орбита и над 50 експеримента с уникална българска апаратура Александров е посрещнат като герой.

Проф. д-р Георги Желев, директор на Института по космически изследвания към БАН: „Той е един добър пример за всички млади, за всички, които гонят своята цел и я постигат благодарение на всеотдайност и работа. Героизъм, бих казал.“

Вторият български космонавт ще бъде запомнен и като отличен офицер.

Илияна Йотова, президент на Република България: „България се разделя днес с един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, нашият космонавт, човекът, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги. Благодарение и на него, и на Георги Иванов за България се говореше като за космическа държава.“

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: „С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висоти. Той е пример и се надявам да следваме това, което ни е завещал.“

Красимир Стоянов, дубльор на Александър Александров: „Ще го носим и помним в сърцата си завинаги, докато сме живи, и ще предаваме това от поколение на поколение. България трябва да знае, че е имала и има космонавти.“

Елеонора Митрофанова, посланик на Русия в България: „Както всички първи космонавти, и той ще остане завинаги в паметта и, разбира се, в тази на нашите космонавти в Звездното градче и в световната история.“

Както повелява военната традиция, семейството на генерал-майор Александров получи трибагреника в края на поклонението му във Военния клуб.

Днес генерал Александров се върна отново сред звездите.

#президент Илияна Йотова #Александър Александров #Елеонора Митрофанова #поклонение

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