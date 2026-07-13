Има ли ощетени при приема в елитните гимназии?

Все повече седмокласници влизат в гимназиите в София не чрез оценките си от националното външно оценяване, а чрез комисия заради хронично заболяване. Това за поредна година предизвика недоволство сред родители, чиито деца остават с малко точки извън желаната паралелка и настояват за надпланов прием. По данни на Министерство на образованието на национално ниво няма драстично увеличение на учениците с хронични заболявания, насочени за прием след 7-и клас, но въпреки това обсъждат промени в механизма на насочване на деца с хронични заболявания.

В столичното 140-о училище 70 от общо 1000 деца са с хронични заболявания. По закон в една паралелка могат да бъдат насочени най-много петима ученици.

Мая Зафирова, директор на 140-о СУ „Иван Богоров“: „Имаме деца с церебрална парализа, имаме деца с говорни дефекти или изобщо са невербални, със зрителни и слухови нарушения. Имаме деца с инвалидни столове.“

По данни на МОН 227 са насочените ученици с хронични заболявания за 2027 г., в сравнение с 205 за тази. В София са с 40 повече за година.

В „Първа английска гимназия“ са насочени общо 6 деца с различни хронични заболявания. Тук учат общо над 1300 ученици.

Александър Чакмаков, директор на Първа английска езикова гимназия: „Това не се е случвало в последните 10 години. Те са с бал 78 точки. Ако направим аналог, ако един ученик, който е изкарал на двете НВО по 100 точки и има четворка или петица в свидетелството си от 7-и клас, той не влиза в Английската или Немската, или Испанската гимназия.“

На противоположното мнение е директорката на 140-о училище в София.

Мая Зафирова, директор на 140-о СУ „Иван Богоров“: „Смятам, че към момента абсолютно справедливо нещата се случват по начина, по който се насочват децата.“

Затова някои директори настояват за законови промени.

Александър Чакмаков, директор на „Първа английска езикова гимназия“: „Има деца с тежки заболявания, които определено заслужават да имат втори шанс за учене, но има и деца, на които семействата им, типично по балкански, използват вратичката в законодателството, за да вкарваме нашето дете тук и там.“

Педиатърът Тодор Тодоров е баща на седмокласничка. И също е против приемът на деца с хронични заболявания да бъде за сметка на останалите.

д-р Тодор Тодоров, педиатър: „Нека е прием над определената бройка. Нека този прием се осъществява едновременно с НВО, а не предварително. И нека тези деца се явят на НВО, за да има реална оценка на техните знания.“

Комисията, която насочва деца с хронични заболявания, включва експерти от Регионалното управление на образованието и лекар педиатър. Според някои родители трябва да има и психолог, който да прецени интелектуалните възможности на детето. В позиция до БНТ от Образователното министерство посочват, че комисията не насочва деца към определени училища, а родителите сами подреждат желанията. И допълват, че обсъждат промени в механизма.

Позиция на МОН: