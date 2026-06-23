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Йордан Цонев напуска политиката

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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йордан цонев вероятно дпс подкрепи росен желязков
Снимка: БТА

Йордан Цонев напуска политиката. За "По света и у нас" той заяви, че още миналата година е решил, че 36 години в активната политика са достатъчни и е време за спокойствие. Той сам е помолил да бъде освободен от ръководните постове в ДПС и вече няма да се занимава с политика.

Йордан Цонев беше депутат в 13 парламента. Влиза в политиката със СДС и става народен представител в 38-ото НС през април 1997 г., но е изключен от ръководството на Синята партия през 2000 г. През 2005 се завръща като депутат в 40-ото Народното събрание, но вече с листата на ДПС и в 12 поредни парламента е народен представител. В няколко парламента е председател на парламентарната бюджетна комисия.

#напуска политиката #Йордан Цонев

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