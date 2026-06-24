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24-часова национална стачка в Гърция - какво трябва да знаят туристите?

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24-часова национална стачка в Гърция - какво трябва да знаят туристите?
Снимка: АП/БТА - архив

Протест в разгара на сезона в южната ни съседка – работещите в туристическия и ресторантьорския сектор в Гърция обявиха 24-часова национална стачка през днешния ден.

Основните искания на работещите са по-високи заплати, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори.

Планирани са протестни митинги и шествия, включително голям протест в Атина пред Министерството на труда. Въпреки стачката се очаква ресторантите и хотелите да работят нормално и да не се стигне до сериозни проблеми за туристите.

Новината е на фона на засилен трафик към Гърция от България, като по границите и основните пътища има големи задръствания и забавяния. Съветът към пътуващите към южната ни съседка е да тръгват рано, за да избегнат чакането, особено в района на Кресна и АМ „Струма“.

Вижте прякото включване на Антония Сукалинска.

#24-часова стачка #Гърция #туристи

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