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Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи да събори незаконно строителство в такъв мащаб

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В рамките на нашия мандат автомагистрала „Хемус“ ще бъде завършена до Велико Търново, заяви регионалният министър

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб незаконно строителство. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков по повод казуса с автомагистрала "Хемус" в студиото на "Денят започва".

Иван Шишков, регионален министър: "Незаконното строителство, което някога е допуснато от държавата, държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб незаконно строителство. Предложихме да бъдат изменения тези текстове. Текстовете за търпимост да касаят само единствено инженерната инфраструктура, за да може като общество да запазим това, което е направено, след като направим проверка дали отговаря на нормите."

За индексирането на договорите на стоителните фирми Шишков коментира.

Иван Шишков, регионален министър: "Това, че се пази интересът на държавата, не означава, че отваряме фронт срещу някого. На 12 декември 2025 г. предишното правителство одобрява методика, с която прави опит да бъдат индексирани всички аванси. Онези аванси от 2018/2019 г. – политиците решиха да ги индексират и да дадат възможност да бъдат платени още веднъж. Спряхме тази методика."

В ефира на "Още от деня" бившият регионален министър Иван Иванов заяви, че е готов да съди за неверни твърдения министър Шишков относно пътното сторителство. Иван Шишков днес коментира.

Иван Шишков, регионален министър: "За всички нередности, които сме откривали по магистралата, ще бъдем безкомпромисни. Ние сме давали достатъчно много сигнали и навремето. Някой излиза в студиата и казва, че ще ме съди – за какво ще ме съди? Има безспорно незаконно строителство на 4-и лот и тогава имаше коментари, че ще ме съдят."

По отношение на АМ "Хемус" Шишков заяви.

Иван Шишков, регионален министър: "В рамките на нашия мандат автомагистрала „Хемус“ ще бъде завършена до 9-и лот – до Велико Търново. Ще бъде изграден 9-и лот. Винаги съм казвал, че 7-и и 8-и лот имат нужда от ново проектиране. Ще направим проекта, ще започнем проектирането, а след това ще започнем да го строим. Не съм убеден, че за 4 години ще могат да го построят строителите. В момента "Хемус" има голяма отворена дупка – голяма част от тази дупка ще можем да запълним. Ще направим така, че всяко строителство, което има фронт да се завърши."

Вижте повече в разговора

#министър Иван Шишков #регионалният министър Иван Иванов #незаконно стоителство #АМ Хемус

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