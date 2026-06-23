Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват във Варна, за да помагат по досъдебните производства

По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова прокурори от Върховна касационна прокуратура се командироват в гр. Варна за оказване на засилена методическа помощ по образуваните досъдебни производства, касаещи строителството в местността Баба Алино.

Предвижда се непосредствено проучване на материалите по делата и провеждане на работни срещи с наблюдаващите прокурори за оценка на събраните доказателства и координиране на по-нататъшните действия по разследването и други процесуални действия с цел осигуряване на срочност и ритмичност на разследването и гарантиране на пълно, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, предизвикал значителен обществен интерес, посочват от пресцентъра на прокуратурата.