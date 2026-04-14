БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:22 мин.
Чете се за: 02:55 мин.
Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Патриарх Даниил отдаде почит на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница”

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Едно от копията на иконата се намира в Роженския манастир

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На Светли вторник е празник на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница”.

Едно от копията ѝ се намира в Роженския манастир, където днес ѝ бе отдадена почит. За празничните богослужения в манастира пристигна и негово светейшество патриарх Даниил.

Според преданията иконата е рисувана от свети евангелист Лука. По време на иконоборството е спасена от вдовица, която я пуска в морето, за да не бъде унищожена.

Даниил, патриарх български и софийски митрополит: "Столетия е празнуван тук този празник, множество са чудесата, които иконата е сътворила и е помогнала на толкова много хора и не само. Като чуем тази дума чудо, очакваме големи чудеса, има изцеления от всякакви болести, но също така и утеха, подкрепа в човешките, общожитейските трудности на човека, което събира хората в този ден, да се зарадваме на възкресението на Господа и да благодарим на Божията майка за нейната грижа за нас."

Снимки: БТА

#“Света Богородица-Вратарница” #Светли вторник #икона #роженски манастир

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ