Патриарх Даниил отдаде почит на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница”

На Светли вторник е празник на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница”.

Едно от копията ѝ се намира в Роженския манастир, където днес ѝ бе отдадена почит. За празничните богослужения в манастира пристигна и негово светейшество патриарх Даниил.

Според преданията иконата е рисувана от свети евангелист Лука. По време на иконоборството е спасена от вдовица, която я пуска в морето, за да не бъде унищожена.

Даниил, патриарх български и софийски митрополит: "Столетия е празнуван тук този празник, множество са чудесата, които иконата е сътворила и е помогнала на толкова много хора и не само. Като чуем тази дума чудо, очакваме големи чудеса, има изцеления от всякакви болести, но също така и утеха, подкрепа в човешките, общожитейските трудности на човека, което събира хората в този ден, да се зарадваме на възкресението на Господа и да благодарим на Божията майка за нейната грижа за нас."

Снимки: БТА