Проверяват 7 държавни болници: Купували едни и същи лекарства с до 16 пъти разлика в цената

Фрапиращи разлики в цените на лекарства за деца с редки заболявания. Столична болница е купила медикамент за 517 лева, а лечебно заведение в Пловдив е платило за същото лекарство 8500 лева. Данните са от проверка на Министерството на здравеопазването в седем държавни болници. Лекарствата не се покриват от Здравната каса, а се поръчват за конкретен пациент от съответната болница и са за сметка на държавния бюджет. През миналата година държавата е платила над 143 милиона лева за лекарства на деца с редки заболявания, които не се покриват от Здравната каса. Медикаментите нямат официална цена, защото не са регистрирани в България.

Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването: „Над 50% от разходите се отнасят към тези т.нар. скъпоструващи, но нерегистрирани медикаменти. Има доста голяма липса на прозрачност при изразходването на тези средства. Не можем да видим за кой медикамент, за кой болен колко е платено. Изглежда, че редът е спазен за купуването на лекарствени продукти.“

Лекарствата са поръчани от 7 държавни болници 4 в София и по една в Пловдив, Варна и Плевен.

Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването: „Лекарствен продукт А в една болница е закупен за 46 427,70 лева, в друга - за 150 402 лв. Тук говорим за абсолютно същото лекарство - търговско наименование, вид на опаковката, концентрация, едно към едно.“

Две държавни болници и лечебно заведение в Пловдив са купили едно и също лекарство с огромна разлика в цената.

Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването: „Един от най-фрапиращите случаи е на медикамент, който в София е купен за 517 лева, в Пловдив е закупен за 8500 лева. Изглежда, че редът е спазен, закупуването на лекарствените продукти изглежда законно."

В седемте болници е разпореден одит.

Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването: „Министерството на здравеопазването не е разследващ орган, но ако одитите показват някакви такива данни и предсказвания, естествено има си други органи.“

Министерството ще предложи законодателни промени за регулиране на цените на нерегистрираните лекарства. Предвижда се болничните аптеки да ги отчитат през Националната здравно-информационна система.

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи в „Денят започва", че подкрепя искането на Българския лекарски съюз за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%.

Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: „Виждаме, че цените се увеличават, медицинските изделия, изобщо всички дейности във сферата на здравеопазването се увеличават като себестойност, така че това в първия удобен момент трябва да се актуализира.“

От Министерството на финансите обясниха, че в условията на удължителен закон за бюджета актуализацията е невъзможна.

Станимир Михайлов - заместник-министър на финансите, председател на НС на НЗОК: „Веднага след като минат изборите, се надяваме, че ще има редовно правителство, ще започне бюджетна процедура и в края на тази бюджетна процедура ще може вече екипът, който е като НС на НЗОК, да седне и да преговаря с Лекарския съюз.“

Заместник-министърът обясни, че парите за здравеопазване се увеличават, но трябва да се работи и за по-ефективното им изразходване.