начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 02:22 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

Тръмп като Христос: Вашингтон и Ватиканът в безпрецедентен спор

Ива Стойкова
Президентът на САЩ разкритикува папа Лъв XIV, а той отговори, че се страхува от администрацията на Тръмп

Тръмп срещу папата
Снимка: БТА
Доналд Тръмп изтри генерирано с изкуствен интелект изображение, на което прилича на Исус Христос, след като публикацията в социалната му мрежа предизвика вълна от възмущение. Тя се появи часове, след като президентът на Съединените щати остро разкритикува папа Лъв XIV, а главата на Римокатолическата църква заяви, че не се страхува от администрацията на Тръмп. Специалисти определиха като безпрецедентен задочния спор между двамата най-известни американци в света.

Доналд Тръмп, облечен в бяла роба, положил сияеща ръка върху челото на болен мъж - мнозина го сравниха с Исус Христос, самият Тръмп обясни

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Трябваше да съм аз като лекар, който кара хората да се чувстват по-добре. Аз наистина помагам на хората да бъдат добре."

По-късно Тръмп изтри публикацията си с аргумента, че не иска да смущава никого. Противоречивото изображение беше публикувано по-малко от час след друго съобщение в Трут соушъл, в което Тръмп нарече папата "слаб" по отношение на борбата с престъпността и "ужасен по отношение на външната политика".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма да се извиня, защото Папа Лъв каза, неща, които не са верни. Той е срещу това, което правя в Иран."

Папа Лъв XIV: "Нямам страх нито от администрацията на Тръмп, нито от това на висок глас да разпространявам посланието на църквата. Ние не сме политици, не правим "външна политика", но вярвам в това послание - благословени са миротворците!"

Вицепрезидентът Ванс също коментира:

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "По-добре е Ватиканът да се придържа към моралните въпроси".

Тръмп си навлече критики у дома - както от свои и на администрацията си приближени, така и от консервативни и религиозни представители на американското общество.

"Не може да се закачаш с папата."

Едни от най-острите реакции в чужбина дойдоха от Италия.

Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Подобни изявления спрямо понтифа са неприемливи. Изразявам солидарността си с папа Лъв. Не мога да се чувствам добре в общество, в което религиозните лидери правят онова, което им казват политическите лидери".

Анализатори припомнят, че обикновено американските президенти се стремят към приятелски отношения с Ватикана.

Кристофър Уайт, журналист във Ватикана и автор на книга за папа Лъв XIV: "Не мисля, че президентът Тръмп разбира Ватикана - сложна институция, най-старият дипломатически корпус в света, който работи дискретно. Пълна противоположност на стила му."

Последният скандал, който Тръмп предизвика след публикация в социалната си мрежа беше през февруари, когато сподели изображение, отново създадено с изкуствен интелект, на което бившата президентска двойка Обама бяха показани като маймуни. И тогава, след яростни критики, включително в редиците на републиканците, съдържанието беше премахнато.

ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
1
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
НА ЖИВО: Четвъртият мач от плейофите между ЦПВК и Левски
2
НА ЖИВО: Четвъртият мач от плейофите между ЦПВК и Левски
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
3
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
4
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
5
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен...
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
6
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от преговори между САЩ и Иран?
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от преговори между САЩ и Иран?
След нападки срещу папата: Тръмп публикува и изтри своя снимка като Христос След нападки срещу папата: Тръмп публикува и изтри своя снимка като Христос
Чете се за: 01:32 мин.
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
Преки разговори между Израел и Ливан Преки разговори между Израел и Ливан
Чете се за: 00:55 мин.
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН "Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН
Чете се за: 01:40 мин.
Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприемливи, заяви Джорджа Мелони Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприемливи, заяви Джорджа Мелони
Чете се за: 00:47 мин.

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
