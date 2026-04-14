Тръмп като Христос: Вашингтон и Ватиканът в безпрецедентен спор

Доналд Тръмп изтри генерирано с изкуствен интелект изображение, на което прилича на Исус Христос, след като публикацията в социалната му мрежа предизвика вълна от възмущение. Тя се появи часове, след като президентът на Съединените щати остро разкритикува папа Лъв XIV, а главата на Римокатолическата църква заяви, че не се страхува от администрацията на Тръмп. Специалисти определиха като безпрецедентен задочния спор между двамата най-известни американци в света.

Доналд Тръмп, облечен в бяла роба, положил сияеща ръка върху челото на болен мъж - мнозина го сравниха с Исус Христос, самият Тръмп обясни

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Трябваше да съм аз като лекар, който кара хората да се чувстват по-добре. Аз наистина помагам на хората да бъдат добре."

По-късно Тръмп изтри публикацията си с аргумента, че не иска да смущава никого. Противоречивото изображение беше публикувано по-малко от час след друго съобщение в Трут соушъл, в което Тръмп нарече папата "слаб" по отношение на борбата с престъпността и "ужасен по отношение на външната политика".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма да се извиня, защото Папа Лъв каза, неща, които не са верни. Той е срещу това, което правя в Иран."

Папа Лъв XIV: "Нямам страх нито от администрацията на Тръмп, нито от това на висок глас да разпространявам посланието на църквата. Ние не сме политици, не правим "външна политика", но вярвам в това послание - благословени са миротворците!"

Вицепрезидентът Ванс също коментира:

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "По-добре е Ватиканът да се придържа към моралните въпроси".

Тръмп си навлече критики у дома - както от свои и на администрацията си приближени, така и от консервативни и религиозни представители на американското общество.

"Не може да се закачаш с папата."

Едни от най-острите реакции в чужбина дойдоха от Италия.

Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Подобни изявления спрямо понтифа са неприемливи. Изразявам солидарността си с папа Лъв. Не мога да се чувствам добре в общество, в което религиозните лидери правят онова, което им казват политическите лидери".

Анализатори припомнят, че обикновено американските президенти се стремят към приятелски отношения с Ватикана.

Кристофър Уайт, журналист във Ватикана и автор на книга за папа Лъв XIV: "Не мисля, че президентът Тръмп разбира Ватикана - сложна институция, най-старият дипломатически корпус в света, който работи дискретно. Пълна противоположност на стила му."

Последният скандал, който Тръмп предизвика след публикация в социалната си мрежа беше през февруари, когато сподели изображение, отново създадено с изкуствен интелект, на което бившата президентска двойка Обама бяха показани като маймуни. И тогава, след яростни критики, включително в редиците на републиканците, съдържанието беше премахнато.