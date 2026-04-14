Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата

На 182 856 души помощта ще бъде изплатена автоматично, а след 17 април - на тези, които са кандидатствали за нея

От Агенцията за социално подпомагане (АСП) започнаха изплащането на компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата.

Лицата, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., не трябваше да подават заявления за отпускане на средствата. Техните данни бяха изпратени от Агенцията на Националната агенция за приходите (НАП) за извършване на проверка дали отговарят на критериите за получаване на помощта.

Право на компенсацията имат физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг.

За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Проверката на НАП показа, че на тези критерии отговарят 182 856 души, на които помощта ще бъде изплатена автоматично.

За компенсация от 20 евро през март кандидатстваха още близо 45 000 лица, които не са получавали социални помощи от АСП през тази година. Техните заявления вече са изпратени към НАП за проверка.

След 17 април ще започне изплащането на компенсациите на тези, които отговарят на критериите за отпускане на подкрепата.

Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление.

