Променлива облачност на места с валежи от дъжд утре

И в следобедните часове ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Северозападна България и Рило-Родопската област. Максималните температури в повечето места ще бъдат – между 14 и 21°, за София – около 17, по Черномрието от 12 до 14°. Вятърът ще е слаб до умерен, от изток-югоизток.

През нощта ще бъде ясно. На отделни места, над северозападните и югоизточните райони, ще превали слабо. Ще духа слаб, югоизточен, в Дунавската равнина – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9°, в София – около 5, а максималните между 14 и 21, в София – около 19°, по Черноморието между 12 и 15°.

И утре ще е предимно слънчево, със слаби валежи от дъжд на места, в планините над Южна България. Вятърът ще се задържи от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток, слаб до умерен.

Над планините, на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър – от изток-югоизток. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 2° на Мусала, до 0 на Черни връх.

През следващите дни в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. На отделни места над Западна България ще превали. Минималните температури ще са между 3 и 8°, а максималните – между 18 и 23°. През почивните дни, на повече места ще има валежи от дъжд, в събота главно в Северна България и планинските райони, а в неделя в южните части от страната. Дневните температури ще се понижат с 4 - 5 градуса.