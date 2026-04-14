Израел почита жертвите на Холокоста

Израел отбелязва Йом а Шоа - ден, в който се почита паметта на повече от 6 милиона евреи, загинали по време на Холокоста.



От съображения за сигурност, всички церемонии бяха предварително записани и са без публика. В тях се включи премиерът Бенямин Нетаняху, както и оцелели от времето на Втората Световна война. В речта си премиерът каза, че няма да позволи втори Холокост и няма да допусне Иран да бъде ядрена държава.

Тази сутрин, в памет на милионите жертви, в Израел звучаха сирени в продължение на 2 минути. Денят се отбелязва и по света. Ще се проведе "Маршът на живите" - стотици ще извървят 3,2 км между Аушвиц и Биркенау. От съображения за сигурност израелска делегация няма да се включи.



