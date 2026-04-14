След нападки срещу папата: Тръмп публикува и изтри своя снимка като Христос

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
След нападки срещу папата: Тръмп публикува и изтри своя снимка като Христос
Снимка: БТА/Архив
След възмущението, което предизвика със словесните си нападки срещу папа Лъв XIV, Доналд Тръмп си навлече отново гнева на католиците.

Американският президент публикува и след това изтри от профила си в социалната мрежа Truth Social генерирано с изкуствен интелект изображение, на което прилича на Иисус Христос.

Тръмп потвърди, че публикацията е негова, но отрече да се е правил на Иисус Христос. Публикацията дойде след острите критики на президента срещу папа Лъв 14-ти. Тръмп нарече първия американски глава на Римокатолическата църква "слаб" и "ужасен по отношение на външната политика".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не беше снимка. Бях аз. Публикувах я и си помислих, че съм аз като лекар. Показваше ме като служител на Червения кръст, който ние подкрепяме. Само фалшивите новини биха могли да измислят подобна интерпретация. Току що чух за това и си помислих: "Как са измислили това?" Трябваше да съм аз като лекар, който кара хората да се чувстват по-добре. Аз наистина помагам на хората да бъдат добре."

