След нападки срещу папата: Тръмп публикува и изтри своя снимка като Христос

След възмущението, което предизвика със словесните си нападки срещу папа Лъв XIV, Доналд Тръмп си навлече отново гнева на католиците.

Американският президент публикува и след това изтри от профила си в социалната мрежа Truth Social генерирано с изкуствен интелект изображение, на което прилича на Иисус Христос.

Тръмп потвърди, че публикацията е негова, но отрече да се е правил на Иисус Христос. Публикацията дойде след острите критики на президента срещу папа Лъв 14-ти. Тръмп нарече първия американски глава на Римокатолическата църква "слаб" и "ужасен по отношение на външната политика".