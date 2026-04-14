Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%

Това е възможно обаче при приемането на нов бюджет, смята доц. Михаил Околийски

Исканията на БЛС за увеличение на цените на всички медицински дейности с 25% е възможно в първия законово определен момент при приемането на нов бюджет, те са резонни и заставаме зад тях, защото те са в интерес на българските пациенти и на хората, които работят в здравеопазването. Това коментира в студиото на "Денят започва" служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

"Ние подкрепяме това искане. Виждаме, че цените се увеличават - медицинските изделия, всички дейности в сферата на здравеопазването се повишават и в първия удобен момент трябва да се актуализира", допълни той.

Здравният министър обърна внимание на най-недофинансираните клинични пътеки:

"Това са палиативните грижи, има едни пътеки в сферата на психиатрията, защото там е най-клето положението. В психиатричната болница в Ловеч се работи на исторически бюджет, който е бюджета за миналата година и не позволява никакви иновации, актуализация на интереса на хората и ние сме предложили още 2022 г. четири клинични пътеки в психиатрията - две за деца и две за възрастни."

#служебен здравен министър #25% цени на клинични пътеки #Михаил Околийски #доц. Михаил Околийски #клинични пътеки #БЛС

