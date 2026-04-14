Анфийлд и Мадрид в очакване на чудеса: Ливърпул и Барселона гонят обрати в Шампионската лига

Два от най-очакваните сблъсъци в Шампионската лига предстоят тази вечер от 22:00 часа, когато ще се изиграят реваншите от четвъртфиналната фаза. Ливърпул приема Пари Сен Жермен на "Анфийлд“, а Барселона гостува на Атлетико Мадрид в испанската столица и стадион "Метрополитано".

Английският тим е изправен пред сериозно предизвикателство, след като загуби с 0:2 първата среща във френската столица. Мърсисайдци ще разчитат на атмосферата на "Анфийлд“ и на силното си представяне през уикенда, когато постигнаха победа с 2:0 над Фулъм. Особено впечатляващ бе 17-годишният талант Рио Нгумоа, който се очаква отново да получи шанс в стартовия състав.

— Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2026

ПСЖ пристига в Англия в отлично настроение и с достатъчно време за подготовка, след като не игра през уикенда. Тимът на Луис Енрике показа висока класа в първия двубой и ще се опита да елиминира Ливърпул за втори пореден сезон в турнира. Французите имат сериозно самочувствие срещу английски съперници, като през последните месеци демонстрират стабилност в подобни сблъсъци.

В другия четвъртфинал Барселона се нуждае от силно представяне при гостуването си на Атлетико Мадрид, след като отстъпи с 0:2 в първата среща. Каталунците допуснаха поражението след червен картон на Пау Кубарси, което наклони везните в полза на "дюшекчиите“.

Въпреки това тимът на Ханзи Флик влиза в реванша с повишено самочувствие след победата над Еспаньол в първенството. Барселона ще трябва да покаже най-доброто от себе си, за да прекъсне серията от неуспехи в елиминационните фази на турнира през последните години.

Атлетико Мадрид, от своя страна, ще разчита на солидната си защита и опита в подобни битки. Играчите на Диего Симеоне са доказали, че умеят да се справят с напрежението в такива ситуации и вече два пъти са елиминирали Барселона в Шампионската лига.

Очакванията са за две изключително интригуващи срещи, в които Ливърпул и Барселона ще търсят обрати, а ПСЖ и Атлетико ще се опитат да запазят предимството си и да си осигурят място на полуфиналите.