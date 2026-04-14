КНСБ представя данните за цените на стоките от малката потребителска кошница за март

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец март.

От профсъюзната организацията отчетоха ръст на основните храни с 1,2 на сто през през февруари, спрямо първия месец на годината. Като тогава цената на малката потребителска кошница достигна до 59 евро и 48 цента.

Според данните на КНСБ, през февруари най-голямо поскъпване в цените спрямо януари е имало при краставиците - с над 7%, и при доматите - с над 6%. От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 (и една) общини.