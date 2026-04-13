От Георги Василев до Мари-Луиза Ета. Може би ще се запитате какво обединява тези две личности, но от вчера това е позицията на старши треньор на Унион Берлин.

В битката за оцеляване „железните“ взеха нетрадиционното решение да назначат първата жена наставник в Топ 5 на първенствата в Европа. Дамите треньори в професионалния мъжки футбол не са прецедент, но появата на 34-годишната бивша футболистка наистина е историческа.

И колкото да ви се струва невероятно, Ета вече има своя опит в Бундеслигата.

Повече можете да видите във видеото!