Съмнения за саботаж: Тир блокира тунел „Витиня“ и предизвика километрични задръствания към София (ОБЗОР)

Иво Никодимов
Камион в тунел "Витиня" в посока София затрудни сериозно движението към столицата в деня на голямото завръщане в края на Великденските празници. Интензивно и в момента е движението по магистралите "Хемус", "Струма", "Марица" и "Тракия".

Най-сериозното задръстване беше на магистрала "Хемус" след тунел "Правешки ханове" до столицата. Интересен е случаят с тир, спрял в тунел "Витиня". Шофьорът твърди, че е закъсал по технически причини, но отказал безплатна пътна помощ да го изтегли. Поискал конкретна фирма, но репатрака трябвало да пристигне от другия край на България.

Шофьорът е задържан за 24 часа, съставени са му два акта - единият от "Пътна полиция" по Закона за движение по пътищата, а другият от "Автомобилна администрация". Назначена е проверка за техническото състояние на камиона, образувано е досъдебно производство.

И.д. главен секретар на МВР коментира в социалната мрежа, че действията на този шофьор будят сериозни съмнения за умишлено затрудняване на трафика в последния почивен ден, когато хората се прибират. И МВР ще направи всичко възможно за да установи дали става дума за умишлен саботаж. Часове след като камионът беше изтеглен, пътуването по магистралата беше изключително затруднено и от Ботевград до София се стигаше са повече от час и половина.

Интензивен трафик имаше и по магистрала "Струма" от "Кулата" до столицата.

"Задръстване, с часове."

"Спираме, чакаме, тръгваме. Спираме, чакаме, тръгваме на по малко."

Инспектор Богдан Цветков, отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция": "В голяма степен водачите са изрядни, нямат невръчени документи, незаплатени глоби, но установяваме и нарушения, свързани с неизползването на обезопасителен колан, неизползването на детска обезопасителна система, без включени светлини, както и нередовни пътни документи. Това са основните нарушения."

Много натоварено, но без сериозни инциденти беше и по магистрала "Тракия". По обяд от Велинград до София се пътуваше за около 3 часа и половина. В нормална ситуация това отнема максимум 2 часа. И в момента е натоварено на входа на столицата при магистрала "Тракия".

Вижте прякото включване на Иво Никодимов.

#автомагистрала #тунел "Витиня" #Тракия #хемус #тир

