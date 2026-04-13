Георги Костадинов: Няма как да не ни е яд

Георги Костадинов не скри разочарованието от равенството на Левски във Вечното дерби в Първата лига. „Сините“ завършиха наравно срещу ЦСКА след 1:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Капитанът на тима от Герена сподели, че той и неговите съотборници са спазили плана.

„Няма как да не ни е яд, загубихме две точки в последната минута във втори мач в последната седмица. По-важното е, че показахме добра и дисциплинирана игра. Спазихме плана", бившият национал.

„Има умора и е нормално да се допускат грешки. Допреди мача водихме 9 точки, сега са 10. Трябва да спазваме нашия план и ще имаме успех“, допълни защитникът.

„Влизаме с мисълта, че трябва да останем скромни и да продължим да работим. Нищо не сме постигнали даром. Левски винаги е фаворит“, завърши Костадинов.