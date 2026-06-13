Лос Анджелис влиза в ролята на световна столица на футбола

Лос Анджелис отдавна е известен като Града на Ангелите - място, където мечтите струват скъпо, трафикът е безкраен, а славата е част от ежедневието. Вторият по население град в Съединените щати е дом на над 18 милиона души в своята метрополна зона и е сред най-влиятелните икономически и културни центрове в света.

Тук се намира Холивуд – сърцето на световната развлекателна индустрия, което десетилетия наред диктува тенденциите в киното, телевизията и музиката. В следващите седмици обаче Лос Анджелис ще влезе в съвсем различна роля – тази на една от футболните столици на света по време на Мондиал 2026.

Градът ще бъде домакин на осем срещи от световното първенство, включително първия мач на националния отбор на Съединените щати. В програмата попадат още четири двубоя от груповата фаза с участието на Белгия, Босна и Херцеговина, Иран, Нова Зеландия, Швейцария и Турция, както и два осминафинала и един четвъртфинал.

Големите спортни форуми не са нещо ново за Лос Анджелис. Градът е бил домакин на Олимпийските игри през 1932 и 1984 година, а през 2028-а отново ще посрещне най-значимото спортно събитие на планетата. Именно край Лос Анджелис, на стадион „Роуз Боул“, се игра и финалът на Световното първенство през 1994 година между Бразилия и Италия. За българските фенове обаче съоръжението остава завинаги свързано и с двубоя за третото място, в който България отстъпва на Швеция.

Три десетилетия по-късно футболът в Съединените щати е по-популярен от всякога. Големи са и очакванията към националния тим на домакините, воден от Маурисио Почетино. Американците започват участието си в група D с двубой срещу Парагвай именно в Лос Анджелис.

Един от центровете на шампионата ще бъде модерният стадион SoFi, част от комплекс на стойност около 5 милиарда долара и с капацитет от над 70 хиляди зрители. В същото време легендарният „Лос Анджелис Мемориъл Колизеум“ ще се превърне във важна точка за феновете с множество събития, фестивали и зони за обществено гледане на мачовете.

В продължение на 39 дни целият регион ще живее в ритъма на футбола. Около стадионите и във фен зоните привърженици от десетки държави вече превръщат улиците в истински футболен карнавал. Сред лицата на кампанията за популяризиране на турнира са световноизвестни личности като Снуп Дог, Ева Лонгория и Лука Дончич.

За Съединените щати Мондиал 2026 е много повече от футболен турнир. Това е възможност страната окончателно да затвърди мястото на футбола сред водещите спортове и да покаже пред света своята способност да организира събития от най-високо ниво.

Извън футболните емоции Лос Анджелис продължава да впечатлява с разнообразието си – от холивудския блясък и латиноамериканските квартали до безкрайните магистрали и бреговете на Тихия океан. Феновете могат да съчетаят футболните преживявания с посещения на емблематични места като Дисниленд, „Юнивърсъл Студиос“, плажовете на Санта Моника и Малибу, Алеята на славата, обсерваторията „Грифит“, прочутия надпис „Холивуд“ и луксозния „Родео Драйв“.

В град, в който мечтите често се превръщат във филми, това лято футболът е главният герой, а Лос Анджелис – една от най-ярките сцени на световния спектакъл.