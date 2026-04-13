Даниел Боримиров: Ще продължаваме да се борим, знаем, че всички са срещу нас

ЦСКА и Левски си стиснаха ръцете за равенство във Вечното дерби в Първа лига. Двата отбора завършиха 1:1 в среща от последния 30-и кръг на редовния сезон, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".
Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров заяви, че отборът ще продължи да се бори, защото знае, че всички са срещу тях.
ЦСКА и Левски завършиха 1:1 във Вечното дерби от последния кръг през редовния сезон.
"Не успяхме да се организираме в защита и затова допуснахме гол. Ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Не мога да кажа, че е липсва на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием добре топката", коментира той.
"Тези мачове са заредени с много заряд. Нашият отбор има още какво да покаже. Мисля, че ние диктувахме нещата. Трябваше да играем по-умно накрая. Няма да повлия на битката за титлата. Може програмата да повлияе. Лудогорец ще играе два дни след нашия мач. Този мач трябва да се играе в същия ден", заяви Боримиров.
"Напрежението може да дойде от вас като пишете по медиите. Знаете, че футболистите малко или много четат. Няма съперник, който да си пожелая. Мисля, че треньорският щаб ще си свърши работата. Голът няма да повлияе, а ще ни държи будни във всеки мач. Не искам да говоря по този въпрос. Мисля, че Хулио си е свършил работата добре. Надявам се занапред да не се случва така, че да бъде наказан", добави изпълнителният директор на "сините".