Даниел Боримиров: Ще продължаваме да се борим, знаем, че всички са срещу нас

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров заяви, че отборът ще продължи да се бори, защото знае, че всички са срещу тях.

ЦСКА и Левски завършиха 1:1 във Вечното дерби от последния кръг през редовния сезон.

"Не успяхме да се организираме в защита и затова допуснахме гол. Ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Не мога да кажа, че е липсва на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием добре топката", коментира той.

"Тези мачове са заредени с много заряд. Нашият отбор има още какво да покаже. Мисля, че ние диктувахме нещата. Трябваше да играем по-умно накрая. Няма да повлия на битката за титлата. Може програмата да повлияе. Лудогорец ще играе два дни след нашия мач. Този мач трябва да се играе в същия ден", заяви Боримиров.