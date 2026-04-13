БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно...
Чете се за: 04:50 мин.
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели...
Чете се за: 04:57 мин.
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове...
Чете се за: 00:55 мин.
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниел Боримиров: Ще продължаваме да се борим, знаем, че всички са срещу нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази

ЦСКА и Левски си стиснаха ръцете за равенство във Вечното дерби в Първа лига. Двата отбора завършиха 1:1 в среща от последния 30-и кръг на редовния сезон, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

Слушай новината

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров заяви, че отборът ще продължи да се бори, защото знае, че всички са срещу тях.

ЦСКА и Левски завършиха 1:1 във Вечното дерби от последния кръг през редовния сезон.

"Не успяхме да се организираме в защита и затова допуснахме гол. Ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Не мога да кажа, че е липсва на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием добре топката", коментира той.

"Тези мачове са заредени с много заряд. Нашият отбор има още какво да покаже. Мисля, че ние диктувахме нещата. Трябваше да играем по-умно накрая. Няма да повлия на битката за титлата. Може програмата да повлияе. Лудогорец ще играе два дни след нашия мач. Този мач трябва да се играе в същия ден", заяви Боримиров.

"Напрежението може да дойде от вас като пишете по медиите. Знаете, че футболистите малко или много четат. Няма съперник, който да си пожелая. Мисля, че треньорският щаб ще си свърши работата. Голът няма да повлияе, а ще ни държи будни във всеки мач. Не искам да говоря по този въпрос. Мисля, че Хулио си е свършил работата добре. Надявам се занапред да не се случва така, че да бъде наказан", добави изпълнителният директор на "сините".

Свързани статии:

Христо Янев: Знаехме, че Левски ще играе с четирима централни защитници
Христо Янев: Знаехме, че Левски ще играе с четирима централни защитници
ЦСКА и Левски завършиха 1:1 в среща от последния 30-и кръг на...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Късен гол спаси кожата на "червените" и не позволи на "сините" да...
Чете се за: 04:50 мин.
#Даниел Боримиров #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
1
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
2
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
3
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
4
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
5
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време
6
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
3
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
4
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Още от: Български футбол

Бойко Величков: Качеството не бе такова, че отборите да се срамуват
Бойко Величков: Качеството не бе такова, че отборите да се срамуват
Георги Костадинов: Няма как да не ни е яд Георги Костадинов: Няма как да не ни е яд
Чете се за: 01:02 мин.
Помощник треньорът на Левски Фернандо Гаспар: Равностоен мач, борбата за титлата продължава Помощник треньорът на Левски Фернандо Гаспар: Равностоен мач, борбата за титлата продължава
Чете се за: 00:52 мин.
Христо Янев: Знаехме, че Левски ще играе с четирима централни защитници Христо Янев: Знаехме, че Левски ще играе с четирима централни защитници
Чете се за: 01:35 мин.
Годой: Целта беше да не загубим, но можеше да победим Годой: Целта беше да не загубим, но можеше да победим
Чете се за: 00:52 мин.
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
8829
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
Чете се за: 03:10 мин.
По света
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ