И феновете на ЦСКА се отправиха към Националния стадион за Вечното дерби

Феновете на ЦСКА се събраха на столичната улица „Иван Асен“ и се отправиха към Националния стадион, където "червените" се изправят срещу Левски. За няколко минути запалянковците блокираха движението по бул. "Цариградско шосе". Началният час на Вечното дерби е 16:00.

Сектор Г вече анонсира голяма хореография на стадиона по време на мача. Феновете преминаха по централните софийски улици, включително и по ул. "Г. С. Раковски". Наблюдава се засилено полицейско присъствие.