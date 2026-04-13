Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата за най-здраво яйце

Днес е финалът на надпреварата за най-здраво яйце на 33-тия международен детски великденски фестивал в Босилеград. Всяка година той събира стотици деца от различни страни, предимно от Балканите. А събитието се превръща в истински празник за българските общности зад граница.
За 33-та поредна година Босилеград е изпълнен с детски смях и усмивки. Тази година участниците са близо 450 от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Молдова. Като по-голямата част от тях отпаднаха още вчера по време на състезание, което се проведе на три открити сцени. И така към финала продължават 64 деца с най-здравите яйца.
Също така по време на днешния ден ще бъдат отличени най-красивото и най-оригиналното яйце. Посланието на фестивала, както всяка година, така и тази, е да създаде един свят без граници и предразсъдъци и да популяризира българските традиции и обичаи зад граница.
„Включвам се, за да победя, но и да не се случи – и в двата случая ще бъда щастлива.“
Татяна Раковчина, председател на Българската община в Гагаузия: „Вече 18 години наред посещаваме този фестивал, Великденският фестивал в Босилеград. Децата идват с голямо желание тук да участват. Не само да участват, да се бият с яйца, обаче и да играят тук, да изнасят концерти. И това са българчета и гагаузчета, които живеят в Автономна република Молдова – Гагаузия.“
Александър Димитров, организатор на фестивала и председател на сдружение “Глас”: "Днес предстои истинската кулминация в големия финал, където 64 здрави яйца ще имат последните борби. Ще разберем победителя на тазгодишния фестивал, но веднага казвам – самото участие всички деца, които са на фестивала и са записани, те вече са един вид победители. Така че успех и желание на всички. Ще бъде много интересно."
