Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата за най-здраво яйце

Днес е финалът на надпреварата за най-здраво яйце на 33-тия международен детски великденски фестивал в Босилеград. Всяка година той събира стотици деца от различни страни, предимно от Балканите. А събитието се превръща в истински празник за българските общности зад граница.

За 33-та поредна година Босилеград е изпълнен с детски смях и усмивки. Тази година участниците са близо 450 от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Молдова. Като по-голямата част от тях отпаднаха още вчера по време на състезание, което се проведе на три открити сцени. И така към финала продължават 64 деца с най-здравите яйца.

Също така по време на днешния ден ще бъдат отличени най-красивото и най-оригиналното яйце. Посланието на фестивала, както всяка година, така и тази, е да създаде един свят без граници и предразсъдъци и да популяризира българските традиции и обичаи зад граница.

„Включвам се, за да победя, но и да не се случи – и в двата случая ще бъда щастлива.“