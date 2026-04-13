начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата за най-здраво яйце

от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 02:32 мин.
Днес е финалът на надпреварата за най-здраво яйце на 33-тия международен детски великденски фестивал в Босилеград. Всяка година той събира стотици деца от различни страни, предимно от Балканите. А събитието се превръща в истински празник за българските общности зад граница.

За 33-та поредна година Босилеград е изпълнен с детски смях и усмивки. Тази година участниците са близо 450 от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Молдова. Като по-голямата част от тях отпаднаха още вчера по време на състезание, което се проведе на три открити сцени. И така към финала продължават 64 деца с най-здравите яйца.

Също така по време на днешния ден ще бъдат отличени най-красивото и най-оригиналното яйце. Посланието на фестивала, както всяка година, така и тази, е да създаде един свят без граници и предразсъдъци и да популяризира българските традиции и обичаи зад граница.

„Включвам се, за да победя, но и да не се случи – и в двата случая ще бъда щастлива.“

Татяна Раковчина, председател на Българската община в Гагаузия: „Вече 18 години наред посещаваме този фестивал, Великденският фестивал в Босилеград. Децата идват с голямо желание тук да участват. Не само да участват, да се бият с яйца, обаче и да играят тук, да изнасят концерти. И това са българчета и гагаузчета, които живеят в Автономна република Молдова – Гагаузия.“

Александър Димитров, организатор на фестивала и председател на сдружение “Глас”: "Днес предстои истинската кулминация в големия финал, където 64 здрави яйца ще имат последните борби. Ще разберем победителя на тазгодишния фестивал, но веднага казвам – самото участие всички деца, които са на фестивала и са записани, те вече са един вид победители. Така че успех и желание на всички. Ще бъде много интересно."

Вижте повече в прякото включване на Аксения Ангелова.

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Русия предлага посредничество за мир в Близкия изток

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Земетресение с магнитуд от 4,7 край Анталия
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели изборите в...
Детски фестивал в Босилеград - излъчват победителя в надпреварата...
