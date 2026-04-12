Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Деца от няколко държави мериха сили за най-здраво яйце в Босилеград

від БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Международният детски Великденски фестивал в Босилеград за 33-та поредна година събира стотици деца от България, Сърбия, Северна Македония, Молдова и Румъния в надпревара за най-здраво яйце. Целта на фестивала е да популяризира българските традиции и обичаи зад граница.

Близо 450 деца са в Босилеград на Великден, за да премерят сили в търсене на най-здравото яйце. Тук срещаме и Себастиан.

Себастиан Сабак от България: “Аз по принцип съм печелил преди 2-ро място, и 3-то съм печелил. Как избираш с какво яйце да се състезаваш?

- БНТ: Има ли специален ритуал?

- Има. Защото баща ми е зъботехник и със зъбите усеща дали е кухо или е здраво вътре и така разбира.”

Жуан Сабак: “Жена ми е от Босилеград и идваме всяка година за турнира. И се надявам цяла България да разберат за този турнир, защото е много хубаво и голямо удоволствие за децата”.

Участниците се състезават в две възрастови групи.

- БНТ: Как преценяваш дали е здраво?

- Максим от Северна Македония: Дека е по-яко”.

А комисията внимателно следи дали яйцата отговарят на всички изисквания.

Бобан Стоичков, главен съдия на състезанието по надчукване: “Има един регламент, по който се водим. Величината, самият размер колко да е.”

“Точно това е едната цел, да се оживи този град.”

Мариан от Северна Македония: “Хубаво е за децата да си поиграят… Има от различни държави.”

Победителите от днешното състезание ще премерят сили на финала утре. Тогава ще бъдат отличени и най-красиво боядисаните яйца

