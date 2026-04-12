ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Американският президент Донлад Тръмп заяви, че Съединените щати ще блокират Ормузкия проток след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран. Иран не желае да се откаже от ядрените си амбиции и това е причината за липсата на резултат , посочи Тръмп. Засега няма насрочена нова дата за разговори между двете страни. Съдбата на двуседмичното примирие остава неясна.

Веднага след края на преговорите, Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще блокират всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток. Вашингтон ще задържи всеки плавателен съд, платил такса на Иран за преминаване през морския път.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:„Иран обеща да отвори Ормузкия проток и съзнателно не го направи. Това причини безпокойство и болка на много хора и държави по света.“

Тръмп прогнозира, че Иран ще се върне на масата на преговори.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс , който оглавявяше делегацията на Вашингтон в Исламабад, каза, че Иран не е поел "недвусмислен ангажимент" да не се стреми към ядрено оръжие".

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Работихме 21 часа и проведохме съществени дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не сме постигнали споразумение. Това е лоша новина за Иран, много повече отколкото за Съединените щати. Ясно заявихме по кои въпроси сме готови да им направим компромис и по кои не. Те избраха да не приемат нашите условия."

Полуофициалната иранска агенция Тасним предаде, че американските искания са били "прекомерни".

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: „Постигнахме разбирателство по редица въпроси, това е реалността. По отношение на два или три важни въпроса обаче мненията се разминаха и в крайна сметка не доведоха до споразумение."

Според председателя на иранския парламент, който участва в преговорите в Исламабад, Съединените щати не са успели да спечелят доверието на иранската делегация.

Пакистан ще продължи да подпомага мирните преговори между Вашингтон и Техеран.

Ишак Дар, външен министър на Пакистан: "Надяваме се, че двете страни ще продължат с позитивен дух, за да постигнат траен мир и просперитет за целия регион и отвъд него".

В същото време американската армия обяви, че два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток в началото на операция по разминиране. Иран отрече това твърдение.

#войната в Близкия изток #САЩ #Иран

