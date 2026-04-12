След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР)

Историческите преговори между Съединените щати и Иран се провалиха. Тази сутрин американският вицепрезидент Джей Ди Ванс си тръгна от Пакистан, заявявайки, че Вашингтон се нуждае от пълен ангажимент от страна на Техеран, че няма да разработва ядрено оръжие. От своя страна Иран определи исканията на Съединените щати като "прекомерни и неоснователни".

Преговори, които ще останат в историята единствено с факта, че за първи път 1979 г. се проведоха директни разговори между Вашингтон и Техеран на толкова високо ниво. Делегациите на Съединените щати и Иран не успяха да постигнат пробив в отношенията си. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Техеран не приел условията на Вашингтон, включително да спре ядрената си програма.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "21 часа работихме и проведохме редица съществени дискусии с иранците. Това е добрата новина. Лошата новина е, че не постигнахме споразумение. И според мен, това е много по-лоша новина за Иран, отколкото за Съединените щати. Показахме много ясно какви са нашите червени линии, за кои неща сме готови да се съобразим с тях, но те избраха да не приемат нашите условия. Връщаме се в Съединените щати без да сме постигнали споразумение."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

21-часовият маратон от преговори започна с двучасова среща на специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с иранската делегация. Последваха три кръга от разговори в присъствието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, като последният приключи късно през нощта.

За преговорите членовете на иранската делегация бяха облечени в черни дрехи, заради траура за аятолах Али Хаменей. Те носеха обувки и чанти на загинали ученици по време на американските удари. Според ирански медии преговорите са се провалили, заради прекомерните искания на Вашингтон.

Есмаил Багаи, говорител на Министерството на външните работи, Иран: "Те имат свои собствени условия, но ние като дипломати трябва да продължим да защитаваме националните си интереси. В тези преговори бяха добавени някои нови теми, като например темата за Ормузкия проток, и всяка от тях има своята сложност."

Ормузкият проток остава затворен. По-рано вчера Съединените щати обявиха, че два военни кораба вече са преминали през протока като част от по-широка мисия за разминиране на военния път. Иран отрече това твърдение. Засега не е ясно дали между Вашингтон и Техеран ще има нов кръг от преговори. Обяването от Доналд Тръмп прекратяване на огъня е до 22 април.