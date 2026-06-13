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EК ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.

Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на Съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера, Домбровскис съобщи:

Валдис Домбровскис, еврокомисар за икономиката: "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България."

#процедура на свръхдефицит #свръхдефицит #Валдис Домбровскис #Европейска комисия #новини в Метрото

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