EК ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България

Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.

Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на Съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера, Домбровскис съобщи: