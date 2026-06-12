Лили Иванова обяви последното си национално турне

Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последно голямо национално турне през 2026 и пет ексклузивни концерта през 2027 г. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол.

На повечето от тези сцени Лили Иванова ще се качи за последен път.

Догодина (2027 г.) Лили Иванова ще изнесе 5 ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас.

През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.



