Войната в Близкия изток: Иран потвърди, че споразумението със САЩ е близо
След Съединените щати, Иран също потвърди официално, че двете страни са близо до сключване на споразумение за прекратяване на огъня.
Външният министър Абас Арагчи коментира в интервю за държавната телевизия, че меморандумът за разбирателство включва отварянето на Ормузкия проток. В замяна Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища.
Промени са възможни, но споразумението "никога не е било толкова близо", каза Арагчи. Според западни източници, то може да бъде подписано още утре, като Женева се приема за най-вероятното място за това.
Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Преговорите, които ще доведат до край на войната, са предвидени да се проведат на два етапа. Първият етап е подписването на меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати. След това ще започнат преговорите за втория етап, за тях са предвидени 60 дни. На втория етап ще бъдат разгледани ядреният въпрос, заедно с въпроса за отмяната на санкциите срещу Иран и един-два други въпроса и ще бъде постигнато окончателно споразумение."