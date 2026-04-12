Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Русия предлага посредничество за мир в Близкия изток

от БНТ , Източник: БТА
Руският президент Владимир Путин и иранският му колега Масуд Пезешкиан обсъдиха по телефона ситуация в Близкия изток

Руският президент Владимир Путин и президентът на Иран Масуд Пезешкиан обсъдиха в телефонен разговор най-новия развой на събиитята в Близкия изток, съобщи пресслужбата на Кремъл.

Иранският президент даде оценка на иранско-американските преговори, състояли се вчера в пакистанската столица Исламабад, и изрази признателност за принципната руска позиция, включително на международни форуми, целяща деескалация на ситуацията. Пезешкиан благодари също за хуманитарната помощ, оказана от Русия на иранския народ, са казва в съобщението на Кремъл.

Владимир Путин подчерта готовността си да продължи да съдейства в търсенето на политико-дипломатическо решение на конфликта и да посредничи в интерес на установяването на справедлив и траен мир в Близкия изток. За тези цели Русия ще продължи активните контакти с всички партньори в региона, отбелязва пресслужбата.

При обсъждането на актуални въпроси, свързани с двустранното сътрудничество, беше потвърдена готовността на двете страни за по-нататъшно всестранно укрепване на добросъседските отношения, допълва пресслужбата на руското президентство.

В хода на разговора Пезешкиан е поздравил Путин и всички православни християни в Русия по случай Великден.

