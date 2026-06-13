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Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори
Снимка: илюстративна
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Властите в Гърция препоръчаха на туристите в курорта Пефкохори да използват съседни плажове на Халкидики след авария при канализацията в района.

Забранен е достъпът на туристи на цялата плажна ивица на Пефкохори. Причината е спукан тръбопровод за отпадни води, които се изливат в морето. От Община Касандра съобщават, че се работи по възстановяване на отводнителната система в района. Приканват се туристите да ходят на плаж на съседни места, но отдалечени от Пефкохори. Вземат се проби за качеството на водата.

Гръцките власти публикуваха списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждение за рискове. Пълна забрана посещението на плажа Навагио на остров Закинтос остава и тази година, поради риск от срутване на скали.

Плажът Миртос на остров Кефалоня има подводни течения, които представляват заплаха дори и за опитни плувци. На остров Левкада привлекателният плаж Кацики е под свлачища с ограничена видимост.

Плажът Елафониси на остров Крит е забележителен с розовия пясък, но е много опасен поради силни подводни течения и резки дълбочини. Пътят към плажа Балос на Крит е с дълги пътеки и липса на сянка, където често има пострадали туристи от силното слънце.

#Пефкохори #Касандра #Гърция #авария на канализация #халкидики

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