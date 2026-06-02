Популярният плаж Навагио на гръцкия остров Закинтос остава затворен за туристи през лятото

Популярният плаж Навагио на гръцкия остров Закинтос остава затворен за посетители и през този летен туристически сезон заради опасността от скални свличания, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Телевизията припомня, че плажът е сред известните туристически дестинации в страната заради останките на кораба "Панайотис", заседнал там през 1980 г., но от съображения за сигурност достъпът до него е ограничаван през предходните няколко години.

Съгласно новите правила, посетителите няма да имат достъп нито до плажа, нито до зоните около него. Разрешено ще бъде единствено посещението на съществуващата панорамна площадка над залива. Ограниченията обхващат и морската зона около плажа, като се забранява приближаването на плавателни съдове на по-малко от 50 метра от бреговата линия, както и плуването в залива.

Изключения ще се допускат само при извънредни ситуации и спасителни операции. Нарушителите ще подлежат на административни санкции.

Плажът Навагио, известен още като "Плажа на корабокрушението", каквото значи и гръцкото му име, е сред най-разпознаваемите туристически забележителности на Гърция. През последните години достъпът до него многократно беше ограничаван заради опасност от свлачища и срутване на скални маси в района, припомня още гръцката обществена телевизия.