БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Популярният плаж Навагио на гръцкия остров Закинтос остава затворен за туристи през лятото

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази
популярният плаж навагио гръцкия остров закинтос остава затворен туристи лятото
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Популярният плаж Навагио на гръцкия остров Закинтос остава затворен за посетители и през този летен туристически сезон заради опасността от скални свличания, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Телевизията припомня, че плажът е сред известните туристически дестинации в страната заради останките на кораба "Панайотис", заседнал там през 1980 г., но от съображения за сигурност достъпът до него е ограничаван през предходните няколко години.

Съгласно новите правила, посетителите няма да имат достъп нито до плажа, нито до зоните около него. Разрешено ще бъде единствено посещението на съществуващата панорамна площадка над залива. Ограниченията обхващат и морската зона около плажа, като се забранява приближаването на плавателни съдове на по-малко от 50 метра от бреговата линия, както и плуването в залива.

Изключения ще се допускат само при извънредни ситуации и спасителни операции. Нарушителите ще подлежат на административни санкции.

Плажът Навагио, известен още като "Плажа на корабокрушението", каквото значи и гръцкото му име, е сред най-разпознаваемите туристически забележителности на Гърция. През последните години достъпът до него многократно беше ограничаван заради опасност от свлачища и срутване на скални маси в района, припомня още гръцката обществена телевизия.

#плаж Навагио #ограничен достъп #туристическа дестинация #Закинтос

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
2
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
3
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
4
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
5
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“
6
Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
2
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
3
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
4
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
5
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
6
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...

Още от: Балкани

Мечка предизвика катастрофа на магистрала в Гърция
Мечка предизвика катастрофа на магистрала в Гърция
Младежи от различни университети търсят решения за бъдещето на Балканите Младежи от различни университети търсят решения за бъдещето на Балканите
Чете се за: 06:30 мин.
"Синя" Луна наблюдаваха в Атина (СНИМКИ и ВИДЕО) "Синя" Луна наблюдаваха в Атина (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
В Гърция разбиха група за злоупотреби с държавни средства в земеделието В Гърция разбиха група за злоупотреби с държавни средства в земеделието
Чете се за: 01:17 мин.
Рапърът Кание Уест пя пред 118 000 души в Истанбул Рапърът Кание Уест пя пред 118 000 души в Истанбул
Чете се за: 02:25 мин.
Осем души загинаха при автобусна катастрофа в Западна Турция Осем души загинаха при автобусна катастрофа в Западна Турция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за Освобождението
България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за Освобождението
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: В Деня на Ботев нека си спомним за смелостта на предците ни Премиерът Румен Радев: В Деня на Ботев нека си спомним за смелостта на предците ни
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Пет сигнала за паднали дървета тази сутрин в София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иван Портних: Нямам никаква отговорност за незаконното селище край...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Доналд Тръмп нарекъл израелския премиер Бенямин Нетаняху...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Най-малко 9 загинали и десетки ранени след масирана руска атака...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ