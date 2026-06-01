"И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ..."
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Младежи от различни университети търсят решения за бъдещето на Балканите

30 студенти от различни страни са в България, за да участват в проект за сближаване на академичните общности през граници

Пътуващият летен университет „Да преосмислим Европа заедно“ дава възможност на студентите по политология и международни отношения от България, Северна Македония, Германия и Франция да участват в срещи с експерти, бивши политици от държавите в региона, както и депутати, дипломати, представители на неправителствени организации и учени, занимаващи се с Европа и Балканите, както и да дискутират теми, свързани с интеграцията и засилването на връзките между тях.

В дискусиите се обръща внимание на теми, посветени на бъдещето на Европейския съюз, перспективите за разширяване на ЕС към Западните Балкани, както и теми, свързани с регионалното измерение на рисковете за европейската отбрана и сигурност в Черноморския регион. В кръга от дискутираните теми са и българо-македонските отношения и процесите в Югоизточна Европа.

Ментори на студентите от София и Скопие са д-р Петя Георгиева от департамента по политически науки в НБУ и проф. д-р Иван Дамяновски от департамента по политически науки в университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие.

Според Петя Георгиева студентите имат интерес към ставащото на Балканите и търсят варианти да общуват със своите колеги от другата страна на границата.

Д-р Петя Георгиева, департамент по политически науки в НБУ: „Проф. д-р Иван Дамяновски беше категоричен, че младите хора от региона и от Германия и Франция могат да допринасят за стабилността на Западните Балкани.“

Д-р Иван Дамяновски от департамента по политически науки в Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония: „Студентите от България и Северна Македония за трета година търсят отговорите на въпроси, касаещи регионалните отношения. Организаторите имат за цел да засилват диалога на студентско равнище между балканските държави и техните връстници от Германия и Франция, за да могат да изграждат единния европейски проект, да работят за неговото засилване и утвърждаване. Според Винсент Фаут от Хумболтовия университет в Берлин проектът дава възможност за различни гледни точки и нови възможности."

Д-р Петя Георгиева, департамент по политически науки в НБУ: „Досегашният ни опит е много положителен, защото всички ние учим различни специалности. Има студенти, които изучават право, други – бизнес, трети – история, и това ни дава много различни гледни точки. Водим много разговори за различните култури, за това какво ядем у дома, а също, разбира се, и за политиката. Това е голяма тема. Обсъждаме политиката в нашите страни, сравняваме политиката на Балканите и се опитваме да намерим нови решения за настоящия проблем между Северна Македония и България относно ветото.“

Според Леа Раджешич от парижкия кампус на Sciences Po в Дижон, Франция, обмяната на познания за културните и политическите процеси в Западните Балкани е интересна.

Леа Раджешич, парижки кампус Sciences Po в Дижон, Франция: „Като французойка за мен е наистина интересно, защото ние не учим за Балканите във френските училища. Това пътуване е възможност да науча повече и то не само теоретично в час, но също така и да се срещна със студенти от България и Македония. Наистина е страхотно, защото те споделят ежедневния си опит, културата си и всичко останало. Наистина е интересно да се срещна със студентите и да го преживея в реалния живот, а не само в час.“

За Бианка Янеска от университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония, младите хора имат шанса да изградят доверие помежду си и да водят балканските общества по пътя към европейската интеграция.

Бианка Янеска, университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония: „Ние сме водещите, които трябва да направят крачките напред и да отворим вратите към по-доброто бъдеще. Ние като представители на правните факултети и тези от факултетите по политически науки. Ние сме тези, които ще работят по тези въпроси, и е важно точно сега да бъдем подготвени за проблемите, които са били в миналото, и как да решим този въпрос, който от дълго време не може да се реши.“

Николай Марков е студент от Нов български университет и смята, че е по-важно да бъде изградено приятелство, отколкото разделение.

Николай Марков, студент в НБУ: „Процесите на Балканите ми дават ясен отговор къде са те и накъде тръгват, както и каква е политическата реалност в нашите държави и особено тази между Северна Македония и България. Участието ми в този проект ми дава възможност да разширя кръгозора си с хората от Северна Македония и да си оправим отношенията без политическото напрежение, което съществува между нашите политици. Много по-силни за мен са примирието и приятелството, отколкото разделението. Когато бях в Скопие, видях, че македонците са много отворени към нас и искат да общуваме. Хората, с които разговарях там, говореха все хубави неща за България и ми казаха, че най-хубавата столица, която са виждали, е София.“

Пътят към изграждането на доверие минава през практическите познания и академичния обмен, които дава програмата на Пътуващия университет, защото тя дава възможност да се изграждат приятелство и разбирателство между България и Северна Македония.

