В Гърция разбиха група за злоупотреби с държавни средства в земеделието

Гръцката дирекция за борба с организираната престъпност (ДАОЕ) разби престъпна мрежа, която години наред се е възползвала неправомерно от селскостопански субсидии, отпускани от агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ, съобщава агенция АНА-МПА.

Като част от мащабната операция под името „Терисмос“ (в превод жътва - бел.ред.), ДАОЕ е успяла в рамките на шест месеца да разплете пет престъпни мрежи. Щети, нанесени от дейността на организациите, възлизат на над 17 милиона евро загуби за гръцката държава.

Досие по делото включва 1151 обвиняеми, повече от 90 от които вече са арестувани, а 17 са задържани под стража в очакване на съдебен процес.

Злоупотребите със средствата на ОПЕКЕПЕ датира поне от 2018 г., а действията на организираните групи обхващат остров Крит и островите в Егейско море, областите Македония и Тракия. Използвани са сложни схеми за измами, фиктивни фактури, а корумпирани служители, работещи в центрове за подаване на декларации, са оказвали съдействие.