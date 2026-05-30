И Белгия се опитва да се пребори със свръхдефицит

През 2023 година дефицитът на Белгия е по-малък от този на Франция, а през 2024 г., когато страната е поставена под мониторинг от Европейската комисия, е бил 4,4% от брутния вътрешен продукт.

През 2025 г. той се е увеличи на 5,2%, такъв се очаква да бъде и тази година.

Европейската комисия оказва натиск върху Белгийското федерално правителство да сложи финансите си в ред.

За това и правителството още от миналата година започна реформи в пенсионната област, социални реформи, увеличаване на някои данъци и намаляване на държавните разходи.

Всичко това става с непопулярни мерки и именно това доведе и до няколко големи национални стачки и протести.

Всичко това се прави в името на това Белгия отново да се върне към 3% дефицит от брутния вътрешен продукт. Както и при Франция срокът на Белгия 2029-та година.

