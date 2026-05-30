Бранимира Маркова: Стилияна Николова показа много добро представяне във всички дни

Старши треньорът на България по художествена гимнастика в индивидуалната надпревара Бранимира Маркова отличи представянето на Стилияна Николова на европейското първенство във Варна.

Българската националка заслужи сребърния медал в многобоя.

"Искам да поздравя Стилияна, която показа изключително израстване. Състезанието беше много добро за нея. Състезанието е много тежко, защото имаме четири състезателни дни. Във всички дни тя показа много добро представяне. Днес изигра съчетанията си без значими грешки и съм много щастлива за нея и нейната треньорка Валентина Иванова. Обръчът й беше много силен", сподели Маркова в интервю за БНТ.

В неделя предстоят финалите - четири за Стилияна и три за Ева Брезалиева, като спорът за отличията можете да проследите пряко по БНТ 3 и ТУК.

"Винаги имаме високи очаквания. Момичетата са много добре подготвени и концентрирани. Надявам се да покажат най-доброто от себе си", допълни наставникът.

